Coronavirus, salgono i positivi a Caltanissetta: 4 classi elementari in isolamento

Aumentano ancora i casi di coronavirus a Caltanissetta. Dopo il riscontro di alcuni casi positivi, sono state chiuse 3 classi alla scuola elementare "Don Milani" e una classe di una scuola di Resuttano.

Ieri è stato notificato il provvedimento dell'Asp da parte della Polizia Municipale per l'isolamento obbligatorio fiduciario di insegnanti e alunni che dovranno osservare la quarantena fino a quando non saranno sottoposti a tampone.

In giornata l'Asp di Caltanissetta ne eseguirà 400, non solo a studenti e insegnanti delle classi in quarantena ma anche a persone che dovranno essere ricoverate, pazienti per cui i medici di famiglia e i pediatri hanno richiesto il tampone, singoli utenti che chiedono di essere sottoposti a tampone, contatti stretti di positivi e pazienti che hanno finito il periodo di quarantena. In media, in questi ultimi giorni l'Asp di Caltanissetta, sta eseguendo 400-500 tamponi al giorno.

© Riproduzione riservata