Coronavirus, ricoverato quarto paziente di una casa di riposo a Caltanissetta

Quarto paziente di una casa di riposo di Caltanissetta ricoverato per coronavirus. Si tratta di un’anziana di 88 anni che nella notte è stata ricoverata in gravi condizioni al reparto di Terapia Intensiva Covid-19 dell’ospedale Sant'Elia.

Altri tre ospiti della stessa struttura sono ricoverati in Malattie Infettive. La casa di riposo, con un provvedimento dell’Asp di Caltanissetta, è stata posta in isolamento; operatori e pazienti si trovano in quarantena. Questa mattina l’Asp di Caltanissetta sta provvedendo con l'apertura di ulteriori 30 posti letto nella Rsa di via Luigi Monaco e 12 posti di Malattie Infettive all’ospedale "Vittorio Emanuele" di Gela.

Al momento all’ospedale Sant'Elia sono infatti saturi i 27 posti letto in Malattie Infettive e sono

occupati 6 degli 8 posti attivati in Terapia Intensiva.

