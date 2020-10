Coronavirus, un operatore del 118 e un ostetrico ospedaliero positivi a Gela

Un operatore del 118 ed un ostetrico dell’ospedale «Vittorio Emanuele» di Gela sono risultati positivi al Covid-19.

L’operatore del servizio di emergenza-urgenza da qualche giorno non prestava servizio perchè aveva sintomi febbrili. Poi le condizioni di salute sono peggiorate e ora si trova ricoverato in ospedale.

Situazione differente per l’ostetrico di Mazzarino che svolge servizio all’ospedale di Gela: ha accusato qualche malessere solo nelle ultime ore. Nel reparto di ostetricia e ginecologia sono state avviate le operazioni di sanificazione, in più sono stati disposti test sierologici e tamponi per operatori sanitari e degenti.

