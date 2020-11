Anziana muore di Covid a Gela, i familiari: "È stata contagiata in ospedale"

Una pensionata di 86 anni è morta nel reparto di Medicina all’ospedale Vittorio Emanuele di Gela. La pensionata, nell’ambito della riorganizzazione del reparto in centro Covid, è stata sottoposta a tampone prima di essere trasferita in un’altra struttura ed è risultata positiva.

Per i familiari, che hanno dato mandato ad un legale affinchè si faccia chiarezza sulle cause della morte, la pensionata avrebbe contratto il virus in corsia dopo essere stata accanto ad un’altra pensionata anche lei risultata positiva qualche giorno prima. Diversi sono i casi di positività registrati tra degenti ed operatori dell’ospedale Vittorio Emanuele.

