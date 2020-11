Trovati a bere al bar dopo le 18, scattano multe a Caltanissetta

Undici persone sono state scoperte dalla polizia all'interno di un bar a Caltanissetta ben oltre l'orario consentito delle 18: quando gli agenti sono entrati dentro il locale, intorno alle 20, hanno trovato gli avventori intenti a bere e a giocare. Nei confronti del titolare è stata elevata la sanzione amministrativa di 400 euro, con sospensione dell'attività per cinque giorni. Inoltre, è stata trasmessa informativa al prefetto che potrà disporre un ulteriore periodo di chiusura del locale.

Multato anche il cliente di un altro bar che stava consumando una bottiglia di birra fuori dall'esercizio dopo le 18, nonostante la norma consenta l'acquisto solo per asporto. Nel fine settimana, inoltre, per violazioni delle misure di contenimento del Covid-19, poiché prive di mascherina o perché trovate in giro fuori dagli orari consentiti, sono state sanzionate altre dodici persone, otto nel capoluogo e quattro a Gela.

"E' necessario - dice il questore di Caltanissetta Emanuele Ricifari - il recupero del principio di responsabilità individuale da parte di ciascun cittadino. Spetta, in questo quadro, alle autorità locali di pubblica sicurezza - e fra queste, in particolare, ai sindaci - l'esortazione ai propri amministrati di rispettare le regole dettate per il bene comune e la sollecitazione e l'impiego delle proprie polizie municipali nei controlli. Le forze di polizia nazionali effettueranno, a corollario ed incentivo, le attività di carattere preventivo e repressivo necessarie nelle situazioni di maggior rilievo".

