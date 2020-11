Caltanissetta, è morto l'ex presidente della Camera di Commercio Morello

"In questo triste periodo di pandemia, ci giunge dal Portogallo, dove si era trasferito da alcuni anni, la notizia della scomparsa di Angelo Morello, ex presidente della Camera di Commercio". Lo rende noto la Camera di Commercio di Caltanissetta.

"Vista l’impossibilità di rendergli omaggio in presenza, a causa dei divieti vigenti per contrastare la diffusione dell’epidemia, ricordiamo qui Angelo Morello, uomo politico molto stimato da tutti, che nel periodo dal 13 febbraio 1989 al 3 marzo 1993 ha presieduto il Consiglio Camerale e, grazie al suo spiccato spirito innovativo, ha dato un significativo impulso alla promozione dell’economia nissena - prosegue la nota -; ricordiamo l'iniziativa "Settimana Socio-Economica" che annualmente coinvolgeva gli imprenditori della provincia nissena in una serie di eventi tendenti al valorizzare le produzioni locali oltre i confini regionali e nazionali".

"Il Commissario Straordinario Giovanna Candura, il Segretario Generale Giuseppe Virgilio, il Dirigente Gianfranco Latino e tutto il personale della Camera di Commercio si associano al dolore dei familiari per la grave perdita", conclude la nota.

© Riproduzione riservata