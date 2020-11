Calci e pugni alla ex davanti al figlio di 9 anni, arrestato a Caltanissetta

La polizia di Caltanissetta ha arrestato Giovanni Volo, 34 anni, nisseno, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere decisa dal gip Valentina Balbo. L’indagine della Squadra Mobile nissena è nata dalla denuncia presentata nei giorni scorsi in Questura dall’ex convivente dell’arrestato.

La donna ha raccontato che, durante il rapporto di convivenza durato quattro mesi, il 34enne le impediva di uscire di casa e di frequentare le sorelle, ritenendo che se fosse uscita avrebbe incontrato altri uomini. Oltre a insultarla continuamente aveva distrutto le suppellettili di casa, l’aveva presa a calci, picchiata di fronte al figlio di 9 anni che la donna aveva avuto da una precedente relazione e le aveva anche puntato un coltello alla gola minacciandola di morte se avesse deciso di interrompere il rapporto.

Qualche giorno fa aveva lanciato addosso alla ex i pezzi di vetro di una lampada e l'aveva colpita con calci alla gamba, percossa con un manico di scopa fino a spezzarlo e procurato anche un trauma cranico, ematomi alle gambe ed al collo, giudicati guaribili in 20 giorni. L’uomo erà già stato arrestato nel 2019 per atti di violenza nei confronti di una ex convivente ed è attualmente sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

