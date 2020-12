Coronavirus, calano i positivi nella provincia di Caltanissetta ma c'è una vittima

Continua a scendere il numero degli attuali positivi al Covid-19 in provincia di Caltanissetta. Ieri, infatti, ancora una volta il numero dei guariti, 89 in 11 comuni, ha superato di gran lunga il numero dei nuovi casi che invece si ferma a 36.

Nel bollettino del direttore generale dell’Asp, Alessandro Caltagirone, non è stato invece indicato il numero aggiornato del totale dei tamponi, per cui non si è a conoscenza di quanti ne sono stati effettuati in un giorno. I 36 nuovi positivi, tutti in isolamento domiciliare, sono così distribuiti: 11 di Gela, 8 di Caltanissetta, 5 di Mazzarino, 4 di San Cataldo, 3 di Niscemi, 2 di Delia, 2 di Montedoro e 1 di Santa Caterina.

Nel reparto di Malattie sono stati ricoverati 1 paziente di Delia, 1 di Gela, 1 di Niscemi e 1 proveniente da fuori provincia, mentre in Rianimazione arriva un nuovo paziente di San Cataldo. Purtroppo anche ieri si è registrato un decesso, si tratta di un anziano di 100 anni di San Cataldo che era ricoverato in Malattie Infettive.

L'articolo completo nell'edizione di Caltanissetta del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE