Molesta l'ex compagna, divieto di avvicinamento per uno stalker di Gela

Un cinquantenne di Gela, accusato di stalking nei confronti della sua ex compagna di 74 anni, non potrà avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla donna con particolare riferimento al suo luogo di lavoro e dovrà mantenere una distanza da lei di almeno 200 metri. Inoltre non potrà comunicare con la sua ex in nessun modo e con nessun mezzo.

La misura cautelare nei confronti dell’uomo, è stata emessa dal Tribunale di Gela su richiesta della locale Procura della Repubblica diretta da Fernando Asaro ed eseguita dalla polizia. L’uomo, secondo l’accusa, più volte avrebbe molestato l’ex compagna, provocandole un perdurante e grave stato di ansia e paura, ingenerando in lei un fondato timore per l’incolumità propria.

L'articolo completo nell'edizione di Caltanissetta del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE