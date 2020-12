Caltanissetta, un milione di euro per ristrutturare lo stadio Tomaselli

Dopo il via libera della giunta comunale arrivato a ottobre al nuovo progetto di riqualificazione dello stadio Tomaselli di Caltanissetta, arriva anche l’ultimo parere favorevole della società del Coni «Sport e Salute» con il quale viene confermato il finanziamento da 960 mila euro per il rifacimento del manto erboso in erba sintetica e altre opere che renderanno lo stadio «Marco Tomaselli» di Pian del lago più moderno e attrattivo per ospitare eventi sportivi nel centro Sicilia.

Il progetto aveva già ricevuto l’approvazione della Lega nazionale dilettanti di Calcio per la Sicilia, della Federazione Italiana Rugby e del Coni. L’ultimo benestare necessario, arrivato nei giorni scorsi, era proprio quello della società «Sport e Salute» che finanzia l’opera attraverso il bando sport e periferie.

«Aspettavamo da diverse settimane l’ultimo provvedimento della società Sport e Salute, ex Coni Spa, che ha sottoscritto la nuova convenzione sul finanziamento del progetto inserito nel bando Sport e Periferie per i lavori di rifacimento del manto erboso in erba artificiale dello stadio Marco Tomaselli – spiega l’assessore allo Sport Fabio Caracausi -, sono passati 4 anni, il bando è del 2016 e tra mille difficoltà oggi possiamo essere soddisfatti del risultato ottenuto. Un anno fa l’iter procedurale si era bloccato ed era alta la probabilità di perdere il finanziamento vista la lungaggine dei tempi. Quando sono arrivato in Comune ho iniziato a occuparmi con priorità insieme al dirigente della direzione dei lavori pubblici Tomasella e al suo staff di progettisti, per trovare una soluzione risolutiva. Tramite le istituzioni sportive, il delegato provinciale del Coni Giorgio Giordano, il presidente regionale della Federazione Italiana Rugby, Orazio Arancio e il vice presidente della LND Sandro Morgana, con i quali abbiamo ottimi rapporti di collaborazione, ho verificato se in seguito al ritiro della gara in autotutela potevamo ripresentare il progetto salvando il finanziamento e attingendo nuovamente all’intero importo di 960.623,27 euro. Siamo riusciti ad inserire anche maggiori risorse per la riqualificazione della pista di atletica leggera per la quale nel futuro vorremmo ottenere l’omologazione per le competizioni con un ulteriore finanziamento. Omologazione che attualmente l’impianto non possiede – conclude l’amministratore - L’intervento prevede la rimozione del manto in erba naturale esistente e di parte del terreno; la risagomatura e riconfigurazione della superficie; la posa in opera di una membrana impermeabilizzante; la realizzazione del sistema di drenaggio, dei pozzetti di raccolta dell’acqua e dell’impianto di irrigazione.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE