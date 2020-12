"Fidanzato violento" condannato a due anni a Caltanissetta

Condannato un "fidanzato violento" a Caltanissetta. Lui che, peraltro, pochi giorni fa è stato arrestato per una vicenda analoga ma ai danni di un'altra donna. In questo caso la sua colpevolezza è legata a una storia che nel novembre dello scorso anno lo ha fatto finire in cella.

E adesso il trentaquattrenne Giovanni Volo è stato condannato a 2 anni di reclusione - a fronte di una richiesta di 2 anni e 8 mesi avanzata dal pm Chiara Benfante - per stalking, lesioni personali aggravate e danneggiamento. Pena scontata di un terzo sul computo totale di tre anni per via della riduzione prevista dal rito abbreviato con cui ha chiesto di essere giudicato dal gup David Salvucci.

L'articolo completo sul Giornale di Sicilia in edicola, edizione di Caltanissetta

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE