Terremoto in Sicilia, a Gela una palazzina "sorvegliata speciale"

La palazzina di via Caviaga a Gela è «sorvegliata speciale» dopo il terremoto che si è registrato ieri sera. Le otto famiglie che vi risiedono, dopo gli accertamenti dei vigili del fuoco, hanno potuto fare ritorno nelle loro abitazioni. Questa mattina i tecnici della protezione civile comunale hanno proseguito con il monitoraggio della città. Fino a tarda notte molte famiglie hanno preferito rimanere in macchina perchè preoccupati per eventuali scosse di assestamento.

«Fortunatamente - dice il vicesindaco Terenziano Di Stefano - non ci sono stati danni a persone. La palazzina di via Caviaga viene controllata costantemente da qualche settimana per verificare l’ampiezza della lesione tra i due edifici».

© Riproduzione riservata