Assembramenti in strada a Caltanissetta: multa da 400 euro per 13 persone

Tredici persone sono state multate dalla polizia a Caltanissetta, per il mancato rispetto delle norme anti-covid-19. Erano in via Malta assembrate tra loro e senza distanziamento sociale. Prevista una multa da 400 euro.

I controlli effettuati dalla polizia, rientrano nell’ambito dei servizi predisposti dalla questura nissena in tutta la provincia. In occasione delle feste natalizie, i controlli verranno intensificati nei punti nevralgici del territorio per assicurare il rispetto delle misure restrittive introdotte al fine di contenere la diffusione del contagio da Covid-19.

© Riproduzione riservata