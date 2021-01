Caltanissetta, è un infermiere il primo operatore sanitario vaccinato al Sant'Elia

Somministrata questa mattina anche all’ospedale Sant'Elia di Caltanisetta la prima dose del vaccino anti-covid. A riceverla è stato Fabio Giammusso, infermiere di 51 anni del reparto di Malattie infettive.

"Confido nella scienza - ha affermato - e ho sempre pensato che l'arrivo di un vaccino potesse essere l’unica arma per uscire dalla pandemia». Le dosi - da ogni fiala se ne ottengono 6 - sono state preparate dal responsabile per la preparazione, il farmacista Gianfranco Alaimo insieme alla biologa del laboratorio Covid-19, Valentina Cucchiara. Oggi al Sant'Elia saranno somministrati i primi 90 vaccini. «Ci sentiamo parte della storia - ha detto il dottore Alaimo - sia all’arrivo dei vaccini che nella preparazione delle fiale la nostra è stata una grande emozione. Siamo qui al Sant'Elia dalle 7.30 e questa notte non abbiamo dormito. Le fiale, che sono contenuti all’interno di ultrafreezer a una temperatura di -80 gradi sono state trasportate all’ambulatorio per i vaccini all’interno di una borsa frigo per il trasporto di campioni biologici a temperatura controllata con data logger».

