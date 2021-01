Controlli di Capodanno a Caltanissetta, 2 denunciati e 18 multe per violazione delle norme anti-Covid

Due denunce e diverse multe per aver trasgredito le restrizioni anti-Covid. E' il bilancio dei controlli di Capodanno dei carabinieri in provincia di Caltanissetta.

In particolare tra Delia e San Cataldo, un 24enne nisseno è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di marijuana e, contestualmente, sono stati segnalati alla prefettura anche due giovani come assuntori di stupefacenti.

Un altro giovane di 18 anni è stato denunciato perchè trovato sotto effetto dell'alcol. Ancora, sono state elevate 18 multe per inosservanza delle norme anti-Covid. A San Cataldo, il gestore di un'attività commerciale è stato segnalato all’Autorità amministrativa per non aver osservato l'obbligo di distanziamento tra i suoi clienti presenti nel locale.

