Vaccinazioni contro il Covid, centinaia di adesioni nel Nisseno

È un personale entusiasta quello che sta aderendo alla campagna vaccinale contro il covid-19 in provincia di Caltanissetta awiata a partire dal 2 gennaio. Medici, infermieri, Oss, e dipendenti amministrativi in questi giorni si stanno sottoponendo alla prima dose di vaccino ed in molti hanno anche postato orgogliosi la loro foto sui social nella speranza di sensibilizzare i cittadini i quali, comunque, potranno vaccinarsi soltanto più in là.

Prima, infatti, è prevista la somministrazione a tutto il personale sanitario, alle categorie a rischio e agli over 70. Sono due gli ambulatori istituiti dall'Asp e coordinati dal dirigente medico Benedetto Trobia, uno all'ospedale Sant'Elia e l'altro al "Vittorio Emanuele" di Gela. I primi giorni, come riferito dal direttore generale dell'Asp Alessandro Caltagirone sono state 250 le dosi somministrate, e 450 il giorno dopo.

