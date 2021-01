Vaccino anti-Covid, i medici di Caltanissetta: "Stop scetticismo, dobbiamo farlo tutti"

«Bisogna continuare a puntare sulle vaccinazioni per immunizzare e proteggere le nostre comunità, garantendo una copertura omogenea che freni nuove ondate. Per questo sento il dovere di rivolgere un appello di responsabilità a tutti i medici, gli infermieri, gli operatori sanitari e ai cittadini sul valore della vaccinazione e a coloro i quali mostrano un inaccettabile scetticismo sulla sua efficacia: occorre farlo tutti per uscire presto insieme da questo incubo e fermare la diffusione delle varianti di Sars-CoV-2». Lo dice Giovanni D’Ippolito, presidente dell’Ordine dei medici della provincia di Caltanissetta.

© Riproduzione riservata