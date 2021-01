Coronavirus, in provincia di Caltanissetta altri 59 positivi in isolamento domiciliare

Sono 59 i nuovi pazienti in isolamento domiciliare positivi al coronavirus in provincia di Caltanissetta. Dato in calo rispetto ai giorni scorsi ma, poiché per decisione del direttore generale dell’Asp Alessandro Caltagirone il dato sui tamponi viene inviato solo settimanalmente, non è possibile capire se la diminuzione dei nuovi casi è da associare a un minor numero di esami eseguiti.

C’è da dire che nel bollettino di ieri si registra anche un calo dei nuovi ricoveri: 3 in tutto (2 pazienti di Gela e 1 di Caltanissetta), molti meno rispetto al record di 13 in sole 24 ore di qualche giorno fa. Per quanto riguarda i 59 nuovi positivi sono così distribuiti: 45 pazienti di Gela, 7 di Niscemi, 3 di Riesi, 3 di Caltanissetta e 1 di Santa Caterina.

Guariti da Covid-19 altri 50 pazienti (34 pazienti di Gela, 4 di Campofranco, 3 di Mussomeli, 2 di San Cataldo, 1 di Milena, 1 di Niscemi, 1 di Riesi, 1 di Santa Caterina, 1 di Sommatino, 1 di Villalba e 1 di Acquaviva Platani) mentre i dimessi sono stati 4 in tutto.Adesso i positivi in provincia sono 1.655 (+8).

