Maxi rissa tra famiglie nel quartiere Santa Flavia di Caltanissetta: botte e spari, 4 denunce

A Caltanissetta una maxi rissa tra due nuclei familiari è culminata con un colpo di pistola venerdì sera quando ancora si era in piena zona rossa e quindi, salvo motivi di necessità e urgenza, tutta quella gente non avrebbe potuto nemmeno riversarsi in strada.

E invece ha dell’incredibile ciò che è accaduto a Santa Flavia, in via Generale Cascino dove la polizia ha trovato un mucchio di gente che se le dava di santa ragione. Per placarli è stato necessario anche l’utilizzo di spray urticante. Alla fine sono state denunciate dalla polizia quattro persone, tra cui padre e figlio.

A contattare i poliziotti sono stati gli stessi residenti quando oltre alle grida hanno sentito uno sparo. Segno che quella lite stava cominciando a degenerare. Quando i poliziotti sono arrivati hanno trovato i protagonisti dell’acceso diverbio che si picchiavano ferocemente.

