Caltanissetta, palestra trovata aperta: all'interno titolare e cliente sorpresi ad allenarsi

Sanzioni amministrative da 400 a 3 mila euro per il titolare di una palestra di Caltanissetta e un suo cliente scoperti dalla Guardia di Finanza ad allenarsi insieme. La struttura, nonostante i divieti, era aperta al pubblico e i due stavano svolgendo attività sportiva. Il titolare è stato anche segnalato al Prefetto per l’adozione del provvedimento di competenza in ordine alla sospensione dell’attività da 5 a 30 giorni.

Inoltre le Fiamme Gialle nissene hanno individuato un imprenditore che ha fatto indebito ricorso al Fondo di Garanzia, avendo destinato parte dei 25 mila euro ricevuti non alle finalità previste, ma utilizzandoli per altri scopi, anche a favore di un’altra ditta di cui è titolare e che non è stata interessata dalle medesime restrizioni imposte all’azienda per la quale è stato richiesto e ottenuto il finanziamento. L’uomo è stato denunciato per il reato di malversazione a danno dello Stato.

