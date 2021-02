Trasferimento fraudolento di valori, sequestrate 2 società del settore ortofrutta a Gela

Misura cautelare personale e due sanzioni interdittive, per concorso nel reato di trasferimento fraudolento di valori e per aver attribuito fittiziamente la titolarità di due società commerciali a dei prestanome, al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniali sono state eseguite a Gela dalla guardia di finanza su provvedimento emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale.

Contestualmente si sta eseguendo un sequestro preventivo diretto di due società, entrambe con sede a Gela, che operano nel commercio di prodotti ortofrutticoli. I dettagli dell'operazione saranno resi noti in una conferenza stampa, prevista per le ore 11.00 presso la Procura della Repubblica di Gela, alla presenza del Procuratore, del Pm titolare delle indagini e del comandante Provinciale di Caltanissetta e del Comandante del gruppo di Gela della Guardia di Finanza.

