Incendio e boato per l'esplosione di una bombola, panico a Caltanissetta: in fiamme 4 auto

Momenti di paura la scorsa notte in via Pitrè a Caltanissetta per un incendio che ha coinvolto quattro auto e un camper parcheggiato. Dalle prime indagini sarebbe un incendio doloso. Le fiamme sono partite da una Golf Volkswagen e hanno interessato anche una Fiat Bravo, una Lancia Y, una Dacia Sandero e un camper Fiat.

Durante le fasi di spegnimento da parte dei vigili del fuoco è esplosa una bombola del gas posta all’interno del camper. La deflagrazione ha procurato danni al condominio prospiciente. Alcuni grossi frammenti della bombola in acciaio hanno colpito i vetri di un deposito di suppellettili e scaffalature per allestimento di negozi di telefonia e il vetro posteriore della Lancia Y. Inoltre, sono state danneggiate le finestre di due appartamenti posti al primo e secondo piano dello stabile.

Sul posto è intervenuto anche personale del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica per i rilievi di competenza.

