Gela, via ai lavori nella condotta Spinasanta: disagi nell'erogazione, arrivano le autobotti

Domani via ai lavori nella condotta Spinasanta a Gela. In vista della sospensione della distribuzione idrica in alcuni tratti, necessaria per l'intervento, sono stati individuati i punti dove saranno dislocate le autobotti che garantiranno il servizio sostitutivo di approvvigionamento.

Si tratta del piazzale nei pressi della rotatoria tra Via Butera e Via Crispi e all’incrocio tra Via Crispi e Piazza Mercato. Oltre ai due mezzi a servizio delle utenze diffuse, altrettante autobotti serviranno - nel medesimo periodo - le utenze sensibili. Lo dice Caltacqua.

Per non creare eccessivi disservizi all’utenza - avvisa sempre la società - gli interventi in questione saranno effettuati in più fasi sulla base di un cronoprogramma definito tra Caltaqua, il Comune e l’impresa esecutrice dei lavori.

La prima parte dei lavori durerà da domani a venerdì e in questo caso, la distribuzione nella zona alta sarà sospesa giovedì 25 febbraio, saltando dunque soltanto un turno, e riprenderà regolarmente sabato 27 febbraio.

L’intervento (ID 103, con una dotazione di poco meno di 4,8 milioni di euro) rientra tra quelli relativi alla sostituzione dei tratti di rete idrica vetusta o in cattivo stato e finalizzati al miglioramento dell’efficienza delle reti idriche per il contenimento delle perdite e la continuità del servizio (fase 2 - definitivo raggiungimento degli standard qualitativi previsti).

