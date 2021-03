Gela, iniziati i lavori al pronto soccorso dell'ospedale Vittorio Emanuele

Hanno preso ufficialmente il via i lavori al Pronto Soccorso dell'ospedale Vittorio Emanuele di Gela. L'area di emergenza verrà ampliata e, al tempo stesso, separata dalla nuova ala in cui verrà allestito a breve il Pronto Soccorso infettivologico. A darne notizia il sindaco di Gela Lucio Greco.

Il primo intervento (il potenziamento del PS già esistente) è a cura dell'ASP, mentre quello che riguarda il nuovo reparto dedicato alle emergenze infettivologiche è opera della Regione. Quest'ultimo sarà completato in 100 giorni, trattandosi di un appalto integrato, e comporterà una spesa di 700mila euro.

Questa mattina il sindaco Greco ha preso parte alla firma del verbale di consegna dei lavori insieme all'ing. Tuccio D'Urso, commissario della Regione. Insieme hanno anche effettuato un sopralluogo nei reparti, trasformati in cantieri.

Oltre a questi due importanti interventi di riqualificazione, a breve ne partiranno altri due: uno dell'Eni per la terapia intensiva e un altro della Regione per la sub intensiva.

“Oggi, finalmente, abbiamo la certezza dell'inizio e della fine dei lavori, tra l'altro in tempi strettissimi. Come abbiamo sempre detto, - ha commentato il sindaco di Gela - abbiamo un personale d'eccellenza ma gravi carenze strutturali, e ora sarà possibile superare questo gap. Pertanto, è un momento davvero significativo: il Vittorio Emanuele sarà realmente messo nelle condizioni di dare alla città i giusti mezzi per difendersi dall'emergenza sanitaria in atto. L'ospedale, inoltre, sarà dotato di nuovi reparti e nuove attrezzature, e ci sarà anche una nuova tac nel PS infettivologico. Sono davvero soddisfatto di questi significativi investimenti sulla nostra città, frutto di una collaborazione fattiva e di una interlocuzione politica attenta e costante”.

