Gestore di un bar non fa rispettare le norme anti-Covid: multa e locale chiuso a Caltanissetta

Il titolare del bar Meet Cafè in via L. Monaco, a Caltanissetta, è stato sanzionato per violazioni delle norme anti-Covid.

Durante un controllo della polizia, è stato accertato che all’interno dei locali, dove erano presenti circa un centinaio di avventori, distribuiti nei tavoli con posto a sedere (in ottemperanza alle disposizioni impartite dalle linee guida del Dpcm), due tavoli risultavano essere occupati da 5 persone anziché 4 non congiunti o conviventi.

È scattata la sanzione amministrativa di 400 euro e la contestuale sanzione accessoria della sospensione dell’attività per 5 giorni.

Gli agenti inoltreranno alla competente Prefettura informativa per i provvedimenti successivi.

