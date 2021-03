Gela, via alla fase 2 dei lavori a Spinasanta: niente acqua nella zona alta

A Gela si dà il via alla fase 2 dei lavori di sostituzione della rete idrica per la realizzazione della nuova condotta dal serbatoio di Spinasanta. Da lunedì 15 nella zona alta della città verrà quindi sospesa l'erogazione idrica. Attivate le autobotti per l'approvvigionamento idrico essenziale.

Gli interventi inizieranno lunedì 15 e si concluderanno, come da cronoprogramma definito tra Caltaqua, Comune e impresa esecutrice dei lavori, mercoledì 17. "Per consentire lo switch-off della rete, si renderà pertanto necessaria la sospensione della distribuzione idrica nella zona alta di Gela solamente per un turno. La distribuzione riprenderà regolarmente, secondo l’usuale turnazione, nella notte tra il 18 e il 19 marzo", avvisa Caltacqua.

Per ridurre i disagi, saranno attivate due autobotti in piazza Calvario e all’incrocio tra Via Crispi e Piazza Mercato. Oltre ai due mezzi a servizio delle utenze diffuse, altrettante autobotti serviranno – nel medesimo periodo - le utenze sensibili.

