Tragedia sfiorata a Butera, auto travolta da un treno: automobilista si salva

Tragedia sfiorata in contrada Desusino, in territorio di Butera. Una Volkswagen Passat, condotta da una donna, per cause in corso di accertamento è finita fuori strada e si è fermata sui binari della tratta Licata-Gela.

La donna non ha avuto conseguenze; così è riuscita ad uscire dall’abitacolo pochi minuti prima dell’arrivo del treno Caltanissetta- Gela-Modica. Il treno regionale ha travolto la Passat. Il traffico ferroviario è stato bloccato. Sull'incidente indagano i carabinieri del Reparto territoriale di Gela.

