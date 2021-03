Gela, confiscati beni per 500 mila euro a esponente del "gruppo Alferi"

I poliziotti della questura di Caltanissetta hanno eseguito la confisca di beni - dopo il definitivo pronunciamento della Cassazione - per mezzo milione di euro a Rosario Consiglio, 54 anni, esponente del «gruppo Alferi», organizzazione mafiosa che opera a Gela. Consiglio è pregiudicato per ricettazione, reati ambientali, violazione di sigilli, tentata truffa ed è stato condannato per lesioni personali e per violazione delle norme recanti misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza rifiuti in Campania e misure urgenti di tutela ambientale.

L’appartenenza di Consiglio al sodalizio mafioso è stata accertata attraverso le dichiarazioni di vari collaboratori di

giustizia e dalle indagini svolte dal personale dalla Squadra mobile di Caltanissetta.

