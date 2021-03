Crollo alla scuola media Verga di Serradifalco, quattro condanne

Solo uno di loro è esente da colpe, gli altri quattro no. E dovranno pure risarcire il Comune di Serradifalco, a cominciare dal pagamento di una prowisionale. Il resto dell'indennizzo lo stabilirà poi il giudice civile.

È la sintesi del verdetto, come scrive Vincenzo Falci sul Giornale di Sicilia in edicola, emesso dal giudice Tiziana Mastrojeni al processo per il crollo di un'ala della scuola Verga di via Papa Giovanni, a Serradifalco, in quel momento al centro di lavori di ristrutturazione. Affermazione di colpevolezza per il titolare dell'impresa che stava eseguendo gli interventi, il quarantaduenne Franz Di Bella, il direttore dei lavori, il sessantaquattrenne Pietro Garrasi, il sessantaquattrenne Nunzio Anicito responsabile del cantiere e il settantatreenne Gaetano Cordaro coordinatore per la sicurezza ai quali sono stati inflitti 2 anni di carcere a testa e il pagamento delle spesse processuali. Ma il giudice ha concesso loro il beneficio della pena sospesa e della non menzione.

