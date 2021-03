Covid, è morto a Caltanissetta il noto imprenditore Salvatore Vancheri

Il Covid fa un'altra vittima. Si è spento all'età di 63 anni l'imprenditore nisseno Salvatore Vancheri. L'uomo era ricoverato da qualche giorno ma le sue condizioni si sono aggravate nelle ultime ore. Immediato il ricovero in terapia intensiva ma per lui non c'è stato nulla da fare.

Vancheri era un imprenditore molto conosciuto nel settore del caffè. Oltre alla torrefazione presso la zona industriale, era titolare anche di uno store e una caffetteria in via Libertà, quest’ultima appena ristrutturata.

Vani i tentativi dei medici dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta: le sue condizioni erano ormai estremamente gravi per via di una severa polmonite.

© Riproduzione riservata