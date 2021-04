Contagi Covid a Caltanissetta: su 179 casi 116 sono under 18

La gran parte dei casi Covid a Caltanissetta si riferiscono a bambini e ragazzi che non hanno ancora compiuto 18 anni. Il dato emerge dal bollettino dell'Asp nissena del periodo compreso fra il 7 e il 13 aprile.

Sono infatti 179 i contagi che superano il limite dei 150,7 previsto dal Dpcm. Ci sono anche due classi in isolamento e poi c'è una ripartizione fatta in maniera molto precisa sui contagi: di questi 179 ben 116 appartengono alla popolazione dai 3 ai 18 anni, e 104 sono casi di variante inglese. La scuola resta comunque chiusa fino a giorno 17. Ne dà notizia il sindaco di Caltanissetta, Roberto Gambino.

La città è ormai in zona rossa dal 16 marzo e soltanto in questi ultimi giorni si è cominciata a registrare una lieve diminuzione dei casi che adesso in totale sono 664, di cui 53 ricoverati. La scadenza della zona rossa era fissata per oggi.

"Ritengo - ha detto Gambino - che in base alle caratteristiche epidemiologiche rappresentate dall'Asp il presidente della Regione prenderà le sue determinazioni di cui in atto non siamo a conoscenza. Torno a ribadire - continua - insieme al sindaco Leoluca Orlando la necessità che la Sicilia venga commissariata".

Poi il sindaco lancia un appello ai cittadini. "Vedo che mi inviate foto di assembramenti vari su messenger. Siccome spesso io apro questi messaggi dopo ore, perché magari ho riunioni o impegni vari, è inutile inviarli a me. Vi invito a contattare direttamente le forze dell'ordine, il 112, per fare intervenire chi di dovere".

