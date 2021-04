Caltanissetta, insulti al sindaco Gambino: identificato l'autore

La Digos ha identificato l’autore degli insulti contro il sindaco di Caltanissetta, Roberto Gambino. Si tratta di un trentenne. I fatti risalgono a pochi giorni fa.

Grazie alle immagini delle telecamere del sistema di videosorveglianza cittadina, i poliziotti sono riusciti a rintracciare l’uomo. Il trentenne è stato sentito in Questura e, in merito all’accaduto, ha riferito agli agenti di non ricordare l’episodio poichè quella sera - ha detto - era ubriaco e non ricorda neppure di avere incrociato il sindaco.

Il primo cittadino al momento non ha ritenuto di querelare l’uomo. Giovedì scorso era stato lo stesso sindaco a raccontare quanto gli era accaduto la sera precedente. Mentre usciva dagli uffici comunali, aveva incrociato due giovani, uno dei quali, abbastanza agitato, aveva imprecato al suo indirizzo. L’altra persona aveva portato via l’amico. Gambino aveva attribuito l’episodio al clima determinato dalla situazione sanitaria ed economica che sta creando profondo malessere in città.

