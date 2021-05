Caltanissetta, dirigente di una Onlus guida sotto l'effetto di cocaina: denunciato

Un cinquantenne nisseno è stato denunciato in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica dalla polizia per guida sotto l'effetto di stupefacenti e peculato. L'uomo, infatti, dirigente di una Onlus, quando è stato fermato, si trovava a bordo di un fuoristrada acquistato con fondi della Regione Siciliana e destinato ai fini istituzionali dell’associazione.

Il dirigente è stato fermato dagli agenti della volante nella notte di giovedì, verso l’1.30, mentre transitava per via Don Minzoni alla guida di un fuoristrada con lampeggianti e scritte istituzionali della Regione Siciliana. A bordo c'erano due persone.

Dal momento che il fuoristrada procedeva a zig zag, gli agenti hanno fatto fermare il mezzo per un controllo. Le persone a bordo si sono mostrate subito insofferenti al controllo. Inoltre il conducente mostrava evidenti sintomi derivanti dall’assunzione di sostanze stupefacenti. L'esame tossicologico eseguito al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia ha confermato l’assunzione di cocaina.

Il passeggero invece era un trentenne gravato da pregiudizi di polizia per spaccio di stupefacenti, rapina e ricettazione. Il conducente del mezzo agli agenti ha riferito di essere un dirigente di un’Onlus e che il mezzo è stato acquistato con fondi della Regione Siciliana per essere destinato all’utilizzo, per fini istituzionali, dell’associazione. Per questo motivo l’uomo è stato denunciato anche per l’ipotesi di reato di peculato e l’episodio segnalato alla Regione Siciliana. Entrambi i fermati sono stati sanzionati per violazione della normativa anti Covid 19.

