Suocero e genero positivi al Covid sorpresi al supermercato: scattano 2 denunce a Riesi

Due persone positive al Covid hanno deciso di andare a fare ugualmente la spesa al supermercato. È accaduto a Riesi. I due, suocero e genero sono così stati denunciati dai carabinieri.

Pur essendo stati posti nei giorni scorsi in isolamento obbligatorio dall'Asp, si aggiravano tra gli scaffali impegnati a fare acquisti. Per entrambi, immediatamente fatti rientrare presso le rispettive abitazioni, è scattata la denuncia per il reato di "inosservanza dell'isolamento obbligatorio".

