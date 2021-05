Caltanissetta, fermato senza mascherina prende a sassate il supermercato: denunciato

Un uomo di 34 anni, cittadino ghanese, è stato denunciato dalla polizia per danneggiamento aggravato e getto pericoloso di cose contro la vetrata di un supermercato. L'uomo era stato allontanato perché non portava la mascherina, poco dopo è tornato e ha distrutto la vetrata a colpi di sassi.

Nel pomeriggio di ieri l’equipaggio di una volante è intervenuto in via Kennedy nel Capoluogo poiché era stata segnalata la presenza di un soggetto pericoloso all’esterno di un supermercato. Giunti sul posto, gli agenti hanno visto l'uomo brandire un sasso di fonte alla vetrata d'ingresso del supermercato già in frantumi. Gli agenti hanno bloccato e identificato l’uomo che è stato condotto in Questura.

Secondo quanto riferito dal responsabile della sicurezza del supermercato, l'uomo era stato invitato ad allontanarsi perché sprovvisto di dispositivi di protezione personale. Poco dopo però è tornato e ha cominciato a tirare sassi contro la vetrata. Il 34enne è stato anche sanzionato amministrativamente per violazione della normativa anti Covid 19.

