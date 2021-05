Caltanissetta: scappano da casa dopo l'arrivo del proprietario, 31enne cade dalla finestra

Entrano nell’appartamento di un’altra persona e all’arrivo del proprietario scappano dalle finestra. Una di loro, una ragazza di 31 anni, ha perso l'equilibrio facendo un volo dal secondo piano.

È accaduto ieri in via La Mantia, una traversa di viale Trieste, a Caltanissetta. Secondo una prima ricostruzione due ragazzi si sarebbero introdotti in casa di un conoscente. Non è chiaro cosa facessero dentro l’appartamento ma una volta sentito il proprietario, che stava aprendo la porta di casa, sono scappati.

La 31enne, ora ricoverata in prognosi riservata in ospedale, avrebbe tentato di fuggire da una finestra dell’appartamento ma è scivolata riportando diverse fratture. Sono arrivati i carabinieri e un’ambulanza del 118 che ha trasportato la ragazza al pronto soccorso del Sant'Elia.

I carabinieri stanno cercando di identificare l’altra persona presente nell’appartamento e di ricostruire quanto accaduto. La 31enne, di origini rumene, dagli esami tossicologici sarebbe risultata positiva alla cocaina.

