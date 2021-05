Revocata la zona rossa a Gela, il sindaco: "I commercianti potranno riaprire"

Gela non è più “zona rossa”. L’aggiornamento epidemiologico dell’Asp di Caltanissetta consente di revocare le misure restrittive adottate in precedenza. Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, ha già provveduto a firmare una nuova ordinanza, con decorrenza immediata.

Già stamattina, il sindaco Lucio Greco aveva annunciato la possibilità, per i commercianti, di riaprire presto le loro attività. Si attendeva una conferma ufficiale del passaggio in zona arancione, che è arrivata con l'ordinanza del presidente Musumeci.

"I nuovi positivi in una settimana sono stati 117, ben al di sotto della soglia limite dei 180. L'Asp ieri aveva chiesto altre 48 ore di tempo proprio per recuperare gli ultimi dati - ha detto il sindaco -, mentre la Regione, giustamente, faceva quanto di sua competenza, e prorogava la zona rossa in base a quelli che aveva a disposizione. Questa mattina ci siamo subito attivati e ci hanno confermato che, sulla scorta delle ultimissime informazioni sull'andamento della curva epidemiologica, tra non molto, arriverà l'ufficializzazione della revoca della zona rossa".

Così il Sindaco Lucio Greco, che ha voluto comunicare immediatamente l'importante notizia ai tanti commercianti che si erano radunati di fronte al Comune per far sentire la propria voce. "La notizia della proroga della zona rossa per un'altra settimana, fino al 19 maggio, mi aveva gelato il sangue, - ha aggiunto - perchè comprendo la difficile situazione dei ristoratori e dei commercianti, degli esercenti e degli ambulanti. Per questo, stamattina, sono stato felice di poter dire loro che possono prepararsi a riaprire. Attendiamo solo la revoca ufficiale della zona rossa da parte della Regione, in base ai nuovi dati aggiornati, e poi, come tutta la Sicilia, torneremo in zona arancione, in attesa e nella speranza del giallo. Inutile dire, però, che occorre non abbassare la guardia. Zona arancione non vuol dire che l'emergenza è finita. Le regole vanno rispettate. Distanziamento, mascherina, non uscire di casa se non è strettamente necessario, igienizzare spesso le mani sono comportamenti che devono caratterizzare le nostre giornate e il nostro stile di vita, fino a quando, grazie anche alle vaccinazioni che subiranno una notevole accelerazione non appena inaugureremo l'hub al PalaCossiga, ci potremo lasciare tutto questo alle spalle".

Il Sindaco, in chiusura dell'incontro con i commercianti, ha voluto ringraziarli ancora una volta per la compostezza e la serietà con la quale hanno fatto valere le proprie ragioni.

