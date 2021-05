Vaccini, a Gela un nuovo hub al PalaCossiga

Apre domani l’hub vaccinale di Gela, nei locali, riconvertiti, del PalaCossiga. Una giornata che, con tutta probabilità, segnerà l’inversione di tendenza nella campagna di vaccinazione fin qui condotta, non senza disagi, all’ex mattatoio e in ospedale.

La prima dose sarà somministrata alle 9 e si continuerà per tutto il giorno, ma l’inaugurazione ufficiale avverrà nel pomeriggio alle 17.

Al taglio del nastro saranno presenti il presidente della Regione, Nello Musumeci, il direttore generale della Protezione Civile della Regione, Salvo Cocina, i vertici dell’ASP, e il sindaco Lucio Greco. Inizialmente saranno somministrati circa 1000 vaccini al giorno, ma si punterà ad entrare in tempi celeri a pieno regime, aumentando servizi e personale medico, e ad arrivare a 1500 al giorno. L’amministrazione comunale, in accordo con AST, ha anche istituito un bus navetta per andare incontro a chi non ha la possibilità di raggiungere il PalaCossiga con i propri mezzi.

«Tutto è stato pensato nei minimi particolari per rendere l'arrivo, l’attesa e la permanenza all’hub il più comoda possibile, - afferma il Sindaco Lucio Greco - e per evitare problemi e disagi di qualunque natura. Da qui ripartiamo e si rinasce, e l’amministrazione comunale, nelle ultime settimane, ha provveduto alla pulizia e alla riqualificazione di tutta l'area, al ripristino dell’illuminazione pubblica (anche sulle strade limitrofe) e a fare tutto quanto era di sua competenza per accelerare l’apertura del centro vaccinale. Anche le associazioni di volontariato e la protezione civile sono all’opera da tempo e ci aiuteranno nello svolgimento delle operazioni. Non ci resta, dunque, che invitare tutta la popolazione ad aderire alla campagna vaccinale, secondo le direttive emanate dalla Regione».

