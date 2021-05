Sedici dosi di marijuana nel marsupio, giovane arrestato per spaccio a Gela

Fermato con 16 dosi di marijuana, già confezionate per essere spacciate, nel marsupio. I poliziotti del Commissariato di Gela hanno tratto in arresto un trentenne. Il giovane è stato fermato in via Trieste ma la perquisizione è stata estesa anche nella sua casa, dove in uno zaino è stata ritrovata anche una busta con altra marijuana, dal peso di circa 390 grammi.

L’arrestato, dopo gli adempimenti di rito, su disposizione del pm della Procura di Gela, è stato condotto in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Si tratta del secondo caso in pochi giorni: giovedì scorso i poliziotti avevano arrestato un trentottenne trovato con 370 grammi di hashish.

