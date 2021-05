Coronavirus, calano i contagi a Gela e Caltanissetta: si svuotano gli ospedali

Cala la pressione sugli ospedali e vanno via via svuotando i reparti Covid anche nella provincia di Caltanissetta. Dopo aver attraversato terribili momenti, nei due più grandi ospedali del territorio, al «Sant’Elia» di Caltanissetta e al «Vittorio Emanuele» di Gela, finalmente si torna a respirare. Le due più grandi città del nisseno, come scrive Donata Calabrese in un articolo sul Giornale di Sicilia in edicola, hanno anche attraversato una fase in cui sono state dichiarate zone rosse.

Gela, per ben due volte nell’arco di quattro mesi e Caltanissetta è diventata un caso nazionale perché è stata in zona rossa per ben 45 giorni E a parlare sono i dati. Attualmente in terapia intensiva vi sono tre pazienti, 40 nel reparto di Malattie Infettive e 388 in isolamento domiciliare. Curva dunque in discesa con 10 nuovi casi riscontrati nelle ultime 24 ore, tutti in isolamento domiciliare, come si evince dal bollettino del direttore generale dell’Asp di Caltanissetta, Alessandro Caltagirone.

