Associazione a delinquere ed estorsione: in manette un 30enne di Gela

Un 30enne gelese, Luca Trubia, è stato arrestato dagli agenti della Squadra Mobile, insieme a quelli del Commissariato di pubblica sicurezza di Gela, perchè deve scontare la pena residua di 3 anni, 10 mesi e 16 giorni di reclusione per reati commessi dal 2014.

Il provvedimento è stato emesso emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Caltanissetta: è stato condannato per i reati di associazione per delinquere ed estorsione in concorso. L’arrestato, già sottoposto agli arresti domiciliari, dopo le formalità di rito, è stato condotto dai poliziotti presso la casa circondariale di Caltanissetta.

