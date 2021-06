Spaccio di droga a conduzione familiare, blitz a Sommatino: arrestati padre e due figli

Operazione antidroga dei carabinieri della compagnia di Caltanissetta che hanno arrestato quattro persone disarticolando un’associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti a Sommatino. Destinatari di un’ordinanza di custodia in carcere sono tre italiani, padre e due figli, e un egiziano accusati di spacciare cocaina, marijuana e hashish nel centro del paese, e in particolare nel rione Mola, che ha dato il nome all’operazione.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Caltanissetta, sono state avviate a febbraio 2019 e si sono concentrate su Salvatore Chiarelli, 54 anni, che, per l’accusa, coordinava le attività illecite degli altri componenti il gruppo e metteva a disposizione la propria rete di conoscenze nel narcotraffico e la propria abitazione di campagna per nascondere la droga. Ad occuparsi della vendita al dettaglio della sostanza stupefacente sarebbero stati i suoi figli Fabio e Nicola Chiarelli, rispettivamente, di 29 e 26 anni, e il 22enne egiziano Said Chaban Tamraz.

Durante le indagini, nell’aprile del 2019, sono stati arrestati, per spaccio di droga, i due fratelli Chiarelli, Fabio e Nicola, trovati rispettivamente in possesso di 200 grammi e 100 grammi di hashish.

