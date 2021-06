Migranti scappano dall'ospedale di Caltanissetta: ritrovati e arrestati dopo poche ore

È durata poco la fuga di due tunisini che ieri sera sono fuggiti dall’ospedale Sant'Elia di Caltanissetta dove erano stati accompagnati in seguito a un malore. I due, ospiti del Cpr (Centro di permanenza per i rimpatri) di Pian del Lago, mentre erano nel nosocomio in attesa degli accertamenti diagnostici sono scappati da una finestra.

Entrambi sono stati ritrovati questa mattina dai carabinieri mentre camminavano a San Cataldo, in via Babbaurra. Nel corso

dell’identificazione hanno opposto resistenza ai militari dell’Arma e per questo sono stati arrestati.

© Riproduzione riservata