Incendio distrugge una concessionaria auto a Gela: indagini in corso

Un incendio di sterpaglie lungo la strada statale 117 bis Gela-Catania ha raggiunto la recinzione della concessionaria auto di Zagarini e le fiamme hanno distrutto quattro macchine, comprese quelle di due clienti (una appartenete alla Polizia di Stato).

È successo nel pomeriggio a Gela dove un incendio di vaste dimensioni avrebbe potuto creare ulteriori danni se Alessandro Zagarini, sfidando il fumo nero delle vetture in fiamme, non avesse spostato altre cinque vetture di marca tedesca che gli erano state affidate per la manutenzione. Dopo l’allarme lanciato da alcuni automobilisti e dallo stesso titolare, sul posto sono giunti i vigili del fuoco dei distaccamenti di Gela e Mazzarino che hanno lavorato per un paio d’ore. Sull'episodio indagano gli agenti della polizia di Stato che hanno acquisito le registrazioni dell’impianto di videosorveglianza.

