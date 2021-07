Europei, disordini per strada a Caltanissetta dopo Italia-Belgio: Daspo per un tifoso

Il questore di Caltanissetta, Emanuele Ricifari, ha sanzionato un trentasettenne nisseno con la misura di prevenzione del divieto di accesso dove si svolgono competizioni sportive, per il periodo di un anno.

L’uomo, la sera del 2 luglio, nel corso dei festeggiamenti post partita Italia Belgio, assieme ad altre persone al momento non ancora individuate, ponendosi al centro della carreggiata di viale della Regione, a Caltanissetta, ha circondato e costretto un’auto dei carabinieri, impegnata nei servizi di controllo del territorio, ad arrestare la marcia.

Gli scalmanati hanno pure danneggiato il mezzo di servizio, determinando un concreto pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, rientrato grazie all’intervento di altre pattuglie che sono riuscite a far disperdere la folla. L’uomo è stato individuato dai carabinieri e denunciato. Le forze dell’ordine, in occasione della semifinale contro la Spagna di stasera, intensificheranno i servizi di controllo del territorio su tutto il territorio della provincia.

