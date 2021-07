Caltanissetta, oltre 900 grammi di hashish nascosti in valigia: arrestato trentottenne

Un uomo di trentotto anni è stato arrestato dagli agenti della squadra mobile di Caltanissetta perché trovato con oltre 900 grammi di hashish nascosti in una valigia in casa.

Grazie ad un'indagine lampo, gli agenti, lunedì pomeriggio, hanno arrestato il 38enne di nazionalità gambiana - irregolare in Italia - in flagranza di reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo aveva appena comprato alcune dosi della sostanza stupefacente e nascondeva nove panetti di hashish.

Alcuni residenti del centro storico avevano segnalato uno strano via vai da un'abitazione. I poliziotti si sono mossi per verificare la presenza di uno spaccio di droga, controllando i movimenti dell'uomo dalla sua abitazione. Fermato appena sceso dalla sua auto, il 38enne è stato trovato con alcune dosi di hashish appena comprate. Da una perquisizione domiciliare è emerso che buona parte della droga era ancora sul tavolo, probabilmente perché la stava confezionando in singole dosi. Inoltre all'interno di una valigia in casa, l'uomo nascondeva nove panetti di hashish del peso complessivi di oltre 900 grammi e una somma di denaro probabile provento dell’attività di spaccio.

Inoltre, l'identificazione del cittadino straniero ha permesso di scoprire che allo scadere del permesso di soggiorno, l'uomo non lo aveva potuto rinnovare perché nullafacente.

Al termine delle indagini la Procura della Repubblica di Caltanissetta ha disposto che l’uomo fosse accompagnato in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. La droga e il denaro provento dell’attività di spaccio sono stati sottoposti a sequestro e al termine dell’iter processuale saranno confiscati.

