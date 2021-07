Caltanissetta, falso medico con camera iperbarica e cura anti-Covid: denunciato

La guardia di finanza di Caltanissetta ha scoperto e denunciato un uomo italiano di 65 anni, N.C., per esercizio abusivo della professione. L'uomo infatti si qualificava come fisioterapista, allergologo, medico iperbarico, medico estetico, osteopata e naturopata, anche se sprovvisto dei titoli abilitativi prescritti dalla normativa di settore.

Le indagini hanno permesso di individuare decine di pazienti, che hanno confermato le prestazioni ricevute dal falso medico. Inoltre alcuni di loro hanno anche riferito di essere stati sottoposti a trattamenti specialistici.

Le prestazioni abusive venivano praticate in un appartamento di Caltanissetta adibito a studio professionale. All'interno dell'abitazione sono state trovate, e successivamente sequestrate, diverse attrezzature elettromedicali, tra cui una camera iperbarica, un attrezzo per l’idro-colon terapia (pratica riservata agli specialisti in gastroenterologia), e un macchinario che, a detta del sedicente “professionista”, serviva per la cura e la prevenzione del Covid-19.

Il falso medico aveva anche imbastito una rete pubblicitaria tramite profili creati sui principali social network e sulle piattaforme di consulenza online. Nelle inserzioni sul web, pubblicava un tariffario delle prestazioni fornite, il cui costo variava dai 25 ai 100 euro.

Sono in corso accertamenti per individuare la clientela che si rivolgeva al falso medico e ricostruire il volume d'affari conseguito in totale evasione di imposte.

L'uomo è stato denunciato per il reato di esercizio abusivo di una professione che prevede la pena della reclusione fino a 3 anni, la multa fino a 50.000 euro, nonché la confisca dei beni strumentali alla commissione del reato.

