Europei, festeggia con derapate in strada: automobilista sanzionato a Caltanissetta

I poliziotti della Digos di Caltanissetta hanno sanzionato un automobilista che, durante i festeggiamenti per la vittoria dell’Italia agli Europei di calcio, con rischiosissime manovre di derapate a 360°, tra viale della Regione e viale Trieste, ha messo in pericolo l’incolumità dei tanti che sono scesi in strada a festeggiare. All’automobilista i poliziotti hanno contestato diverse violazioni al codice della strada con il ritiro della patente di guida.

I festeggiamenti sono poi proseguiti fino a tarda notte senza incidenti. Il Questore Emanuele Ricifari, proprio in previsione di un’eventuale vittoria dell’Italia, aveva predisposto un dispositivo di ordine pubblico con l’impiego di unità delle forze di polizia e polizia municipale, anche con l'impiego di agenti in abiti civili, affinché i festeggiamenti si svolgessero senza incidenti e venissero immediatamente represse eventuali condotte illecite.

