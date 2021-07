Lavori sull'autostrada Siracusa-Gela, chiusa per 8 ore l'uscita di Rosolini

Domani (venerdì 16 luglio 2021) dalle ore ore 9.00 alle ore 17.00, sull'autostrada A18 Siracusa-Gela, al fine di consentire le ultime lavorazioni necessarie al completamento del lotto Rosolini-Ispica (di imminente inaugurazione), l’uscita di Rosolini rimarrà chiusa al transito per i veicoli provenienti da Siracusa e sarà istituita la conseguente uscita obbligatoria a Noto.

Per le stesse ore è stata predisposta anche la chiusura della rampa di ingresso in autostrada dello svincolo di Noto per i veicoli diretti verso Rosolini. Intanto, sulla tangenziale di Messina sono quasi conclusi i lavori di messa in sicurezza del viadotto Zafferia e, dopo la rimozione del doppio senso di circolazione sulla carreggiata di valle in direzione Messina, nei prossimi verrà riaperta totalmente la carreggiata di monte in direzione Catania, dove insiste ancora un breve parzializzazione.

Infine, il 3 agosto termineranno anche i lavori con i quali si stanno dotando le gallerie Calavà e Petraro della A20 di nuovi sistemi digitali di sicurezza. Sino ad allora, tra il km. 70 e il km. 79,700, si protrarrà la chiusura delle corsie di sorpasso in entrambe le direzioni per consentire l’installazione dei sistemi di telecamere a rilevamento automatico di incidenti stradali e incendi che, collegate ai sistemi semaforici, regoleranno il traffico veicolare in caso di avversità.

© Riproduzione riservata