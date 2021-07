Prevenzione e controlli a Gela: scattano denunce e multe

Gela negli ultimi tre giorni, è stata assediata dalle forze dell’ordine. È stata messa in campo una vasta operazione di prevenzione e controllo del territorio, svoltasi tra martedì, mercoledì e giovedì così come deciso nel corso di una riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica svoltasi in prefettura.

In particolare sono stati impiegati sul territorio un centinaio di poliziotti della Squadra Mobile, del Commissariato di Gela e dei reparti prevenzione crimine di Palermo e Catania.

I controlli sono stati effettuati anche con l’ausilio di unità cinofile antidroga. Sono state controllate e identificate 269 persone, 107 mezzi, controllate 32 persone sottoposte a misure anticrimine (arresti domiciliari e sorveglianza speciale), rilevate 22 contravvenzioni al codice della strada, rinvenuti 3 veicoli rubati e denunciate 8 persone in stato di libertà per vari reati.

